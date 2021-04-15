Добровольцы готовы сотрудничать с этой властью, – Ярош
По словам Дмитрия Яроша, украинские добровольцы готовы сотрудничать с Вооруженными силами Украины ради защиты государства. Политик признался, что в феврале 2021 года после ряда решений СНБО его отношение к власти стало более позитивным.
Источник:"Право на власть"
Ярош заявил, что уже рассказал Руслану Хомчаку о готовности сотрудничать с ним. Кроме того, политик проинформировал о соответствующих изменениях Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.
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Мы готовы работать с этой властью, с этим военно-политическим руководством. И залогом победы Украины против российской агрессии может быть только единство украинского общества,
– подчеркнул Ярош.
Политик убежден: если мы будем разобщены, россияне смогут победить.
Главные решения СНБО
- Санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Благодаря этому решению в Украине прекратили вещание пророссийские телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.
- Санкции против кума Владимира Путина – пророссийского политика Виктора Медведчука. Кроме того, в санкционном списке оказалась его жена Оксана Марченко.
- Санкции против людей, которых можно назвать ТОП-10 украинской контрабанды.
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