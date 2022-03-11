Добровольцы из более чем 50 стран мира прибыли в Украину: мощное видео

В Украину прибыли добровольцы из более чем 50 стран мира. Они помогают украинцам в борьбе с российскими захватчиками.

Все добровольцы, приезжающие в Украину воевать, присоединяются к Интернациональному легиону обороны. По прибытию они в первую очередь согласовывают юридические вопросы.

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Добровольцы из более чем 50 стран мира прибыли в Украину воевать

После этого иностранцы получают должную экипировку и оружие. Далее – начинается специальная подготовка и согласование подразделений.

О мотивах службы в легионе рассказал один из добровольцев – норвежец Дамьен. Он отметил, что тяжело было смотреть, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома.

Когда началось создание интернационального легиона, я сразу понял, что должен присоединиться к нему. Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления,

– подчеркнул норвежец.

Дамьен радуется, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения.

Он рассказал, что в легионе есть добровольцы из многих государств, по состоянию на 10 марта – из 52. Люди прибывают из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.

Иностранные добровольцы стремятся помочь Украине как можно быстрее побороть Россию.

Интернациональный легион обороны Украины: смотрите видео