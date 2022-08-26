В боях за Украину погиб еще один доброволец из США

Информацию о гибели американца, который защищал Украину, подтвердили в Госдепартаменте США. российские убийцы сообщили о данных защитника, но их не подтвердили.

В Государственном департаменте США отметили, что не сообщают имя военного.

К теме Если путин заберет Украину, найдется новый "враг": почему иностранные добровольцы приехали на войну

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к частной жизни семьи у нас нет комментариев", – сказали в Госдепе.

Потери в войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что в войне с россией погибли со стороны Украины 9 тысяч защитников. Об этом он сказал на форуме "Защитники. Перекличка".

В Италии будут судить добровольца

В городе Генуи прокуратура объявила подозрение 19-летнему итальянцу Кевину Чьяппалоне за то, что он сражался на стороне Вооруженных Сил. Кевин был в составе Интернационального легиона. Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко назвал его наемником. Чьяппалоне грозит до семи лет тюрьмы.

Расследование началось после того, как военный дал интервью. Там Кевин обосновал свой выбор защищать Украину из-за заявления путина о "денацификации".

Кстати "Ее не могло остановить ничего": на фронте погибла военная Юлия Чайка

Следствие установило, что у парня не было ранее военного опыта. Он приехал в Украину в мае, прошел военную подготовку и попал на Восток Украины.

Итальянская прокуратура объявила подозрение только Чьяппалоне. Однако следователи считают, что воевать могут и другие граждане, а в Италии существует "сеть вербовщиков".

Обратите внимание – россия убеждает, что у них все идет по плану: смотрите видео