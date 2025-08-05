Об этом в эфире 24 Канала сказала доброволица, пилот БпЛА и вокалистка творческого объединения "МУР" Анна. Она призвала людей быть более вовлеченными в помощь ВСУ и противостояние врагу.

Смотрите также Оккупанты сделали фото у границы с Днепропетровской областью: как воины ГУР проучили их

Как гражданские могут помочь?

Доброволец убеждена, что каждый может сделать свой вклад в борьбу – даже уделяя один день в неделю, например, волонтерству.

"Придите – соберите тот самый пинолет, который потом будет сбивать "Шахед". Придите – соберите FPV – еще один, чтобы потом отдать ребятам. Я вас не прошу подписывать контракты – я прошу быть более вовлеченными: больше интересоваться, больше что-то делать своими руками. Или, если не умеете ничего делать руками – пойдите, сдайте кровь", – сказала Анна.

Она отметила, что банк крови нужно пополнять непрерывно и заблаговременно – а не ждать новой атаки и раненых. Доброволец также призналась, что больше всего ей нравится работать на Донбассе.

Как вы видите, осталось меньше километра до Днепропетровской области. Если это будет Днепропетровская область – то нам хана. Я просто уже начинаю сеять панику. На Донбассе у нас было ПТД – пол года назад, там еще птички пели. А сейчас приезжаешь – там уже свист "КАБов" поет, FPV начали долетать,

– сказала Анна.

Она отметила, что ей обидно – почему именно наша нация должна страдать от России. Также добавила, что наша судьба – держаться друг за друга, помогать, стоять за свою независимость.

Военная убеждена: эта война – надолго, и людям нужно включаться – волонтерить, донатить и настраиваться на длительную борьбу.

Я просто хочу, чтобы люди не рисовали себе розовых очков о том, что мы вот скоро всех победим – и все будет хорошо. Ну, не будет. Такова наша судьба – бороться за нашу с вами спокойную жизнь независимой Украины,

– сказала Анна.

Она подытожила, что в Украине должны оставаться те люди, которым небезразлична ее судьба – которые готовы помогать ВСУ и защищать страну. Зато, когда люди только критикуют действия государства, ВСУ или волонтеров – это только раздражает тех, кто реально вовлечен в оборону.