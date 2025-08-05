Про це в ефірі 24 Каналу сказала доброволиця, пілот БпЛА та вокалістка творчого об'єднання "МУР" Анна. Вона закликала людей бути більш залученими в допомогу ЗСУ та протистояння ворогу.

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Як цивільні можуть допомогти?

Доброволиця переконана, що кожен може зробити свій внесок у боротьбу – навіть приділяючи один день на тиждень, наприклад, волонтерству.

"Прийдіть – зберіть той самий пінольот, який потім буде збивати "Шахед". Прийдіть – зберіть FPV – ще один, щоб потім віддати хлопцям. Я вас не прошу підписувати контракти – я прошу бути більш залученими: більше цікавитися, більше щось робити своїми руками. Або, якщо не вмієте нічого робити руками – підіть, здайте кров", – сказала Анна.

Вона зазначила, що банк крові потрібно поповнювати безперервно й завчасно – а не чекати нової атаки та поранених. Доброволиця також зізналася, що найбільше їй подобається працювати на Донбасі.

Як ви бачите, залишилося менше кілометра до Дніпропетровської області. Якщо це буде Дніпропетровська область – то нам хана. Я просто вже починаю сіяти паніку. На Донбасі у нас було ПТД – пів року тому, там ще пташки співали. А зараз приїжджаєш – там уже свист "КАБів" співає, FPV почали долітати,

– сказала Анна.

Вона зазначила, що їй прикро – чому саме наша нація має потерпати від Росії. Також додала, що наша доля – триматися один за одного, допомагати, стояти за свою незалежність.

Військова переконана: ця війна – надовго, і людям потрібно включатися – волонтерити, донатити й налаштовуватися на тривалу боротьбу.

Я просто хочу, щоб люди не малювали собі рожевих окулярів про те, що ми от скоро всіх переможемо – і все буде добре. Ну, не буде. Така наша доля – виборювати наше з вами спокійне життя незалежної України,

– сказала Анна.

Вона підсумувала, що в Україні мають залишатися ті люди, яким небайдужа її доля – які готові допомагати ЗСУ та боронити країну. Натомість, коли люди лише критикують дії держави, ЗСУ чи волонтерів – це лише дратує тих, хто реально залучений до оборони.