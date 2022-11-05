В Украине на войне погиб шестой американский доброволец: ему было 23

Смерть военнослужащего подтвердили командир подразделения и его отец. Журналистам удалось установить, что доброволец погиб 29 октября на северо-востоке Украины. Оказалось, что его подразделение попало под артобстрел, несколько человек были ранены.

Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты Международного легиона попали под артиллерийские обстрелы в последнюю неделю октября. В результате атаки несколько человек были ранены,

– говорится в сообщении.

Скайлер Грегг: что известно

Скайлер присоединился к Международному легиону в апреле. Через два месяца, в июне, он получил ранение под Харьковом в результате взрыва. Тогда журналистам The Daily Beast удалось встретиться со Скайлером в больнице, где он лечился от травм. В общей сложности в его тело попало 14 обломков.

Американский доброволец Скайлер Джеймс Грегг / Фото Social Media

Решение ехать воевать в Украину Грегг, по данным издания, принял после того, как увидел сюжет, в котором российский танк протаранил легковой автомобиль. Его отец Стив Грегг был против того, чтобы сын отправлялся на войну в Украину, но Скайлер, несмотря на отсутствие военного опыта, поехал сначала в Польшу, а затем в Киев.

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