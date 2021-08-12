Добывали известняк: на Тернопольщине уничтожили уникальный памятник возрастом 5 миллионов лет

На Тернопольщине во время добычи известняка уничтожили "Останцы Сарматского моря" – уникальную геологическую достопримечательность. Ей было около 5 миллионов лет.

Украинская Природоохранная Группа сообщила, что уникальные "Останцы Сарматского моря" хранились на территории Украины на протяжении миллионов лет. Однако отыскать геологическую достопримечательность удалось лишь в 1983 году.

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"Останцы Сарматского моря" – это фрагмент стенки карьера. Высотой он достигал 20 метров. В целом стена состояла ​​из плотных известняков миоценового периода с остатками водорослей, моллюсков, мшанок, а также кораллов.

Участок, где была расположена достопримечательность, передали в аренду товариществу "Тернопольский карьер".

Товарищество добывало известняк. Добывало-добывало, добывало-добывало и полностью уничтожило геологическую достопримечательность природы,

– рассказали в общественной организации.

Украинская Природоохранная Группа сообщила, что ни одна государственная служба, которая предоставляла разрешение на добычу ископаемых, не учла природно-заповедных ограничений.

"Останцы Сарматского моря" уничтожили. Между тем добыча известняка продолжается.

Комментарий Тернопольской ОГА

Пресс-служба ЗАО " Тернопольский карьер " заявила, что геологический памятник – не уничтожен. В то же время все факты и обстоятельства дела обещают выяснить.

Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Орест Сингалевич подтвердил разрушение памятника "останцы Сарматского моря".

На место происшествия срочно выехали специалисты. Сейчас Тернопольская ОГА уже обратилась в полицию, экоинспекцию и в Госгеокадастр для установления всех обстоятельств этого дела.

Текст публикации Украинский Природоохранной Группы:

Уничтожена геологическая достопримечательность природы "Останцы Сарматского моря". Миллионы лет на территории современной Украины хранились "Останцы Сарматского моря". Возможно, хранились потому, что нашли их не так давно – в 1983 году. Нашли и за 40 лет уничтожили.

В аренду обществу "Тернопольский карьер" предоставили участок, в пределах которой расположена геологический памятник природы "Останцы Сарматского моря". Речь идет о фрагменте стены карьеру, высотой до 20 метров. Стенка сложена из плотных известняков миоценового периода (более пятимиллионнов лет) с останками водорослей, моллюсков, мшанок и кораллов.

Товарищество добывало известняк. Добывало-добывало, добывало-добывало и полностью уничтожило геологическую достопримечательность природы, нарушив требования статьи 6, 28 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

Интересно, что ни одна из государственных служб, которые давали разрешение на разработку полезных ископаемых в карьере, не учла никаких природно-заповедных ограничений.

Сейчас памятник полностью уничтожен. На ее месте продолжается разработка породы.

Мы убеждены, что за этим преступлением должно следовать уголовное дело.