Получала миллионные доходы: дочь экс-мэра Полтавы разоблачена на сотрудничестве с оккупантами

Дочь бывшего мэра Полтавы работала на "избирательный штаб" партии Путина. За свою работу она получила более 35 миллионов российских рублей.

Сотрудничала 36-летняя Наталья Веретенникова с Россией во время российских выборов в 2022 и 2023 годах. Ей уже сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Женщина получала миллионные доходы

Следствие установило, что женщина, находясь в Киеве, владела и руководила рекламным агентством в Санкт-Петербурге. Она участвовала в PR-кампании путинской "Единой России".

Накануне "единого дня голосования" она дистанционно распорядилась привлечь рекламные стенды своей фирмы для распространения прокремлевской агитации,

– пишут в Офисе генпрокурора.

Во время сотрудничества на выборах с российской партией коллаборационистка заработала 35 миллионов российских рублей. "Часть из этих средств в виде дивидендов "оседала" на ее банковских счетах в российских финучреждениях", – установило следствие.

Женщину уже задержали. Также у нее провели обыски по месту ее жительства и в офисах. Правоохранителям удалось обнаружить компьютерную технику, мобильные телефоны и финансовую отчетность, которые подтверждают сотрудничество с пропутинской партией.

"Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога. С целью обеспечения возможной конфискации на все ее имущество наложен арест", – добавляют в прокуратуре.

Уголовное дело открыто по статье об организации и проведении мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором. Санкция статьи предусматривает 12 лет заключения.

У СБУ отметили, что арест наложен на имущество на общую сумму более 270 млн грн. Среди заблокированных активов есть 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Там также добавили, что отец предательницы, бывший мэр Полтавы Александр Мамай, сейчас осужден за коррупцию.

Следствие нашло доказательства сотрудничества Веретенниковой с Россией / Фото СБУ

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