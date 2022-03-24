Дочь Лаврова потеряет недвижимость в Лондоне из-за санкций

Британские власти внесли в санкционный список дочь Лаврова Полину Полякову. Она потеряла недвижимость и вид на жительство.

О санкциях против дочери Лаврова сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 миллиона фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят,

– написал Ермак.

Кроме того, вид на жительство девушки в Британии отменен.

Поговаривают, много свободной недвижимости есть на Сахалине,

– пошутил Ермак.

К слову, виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой разрисовали украинскими флагами. Теперь забор имеет красивую голубовато-желтую окраску.

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