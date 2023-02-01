"Дрон для папиной роты": 11-летняя дочь погибшего военного организовала сбор на беспилотник

11-летняя Даша Терешко из Львова потеряла отца-десантника на войне. Вместе с друзьями-одноклассниками она организовала сбор, чтобы купить беспилотник для его собратьев.

Дети собрали почти всю сумму, остальное – добавил благотворительный фонд. Когда беспилотник удалось приобрести, Дарья принесла его в воинскую часть, где служил папа.

К теме Украинский воин сбил "Стингером" вражескую "Сушку" и погиб на поле боя: история защитника

Иван Терешко – 42-летний десантник был командиром 5 роты 80 десантно-штурмовой бригады. Погиб в мае, недалеко от Попасной. Эта территория занята противником, эвакуация погибших не проводилась. Итак, тело не удалось доставить.

Девочка решила помочь собратьям отца

Чтобы ускорить победу и помочь собратьям папы, Даша со школьными друзьями организовала сбор денег на дрон и люди откликнулись.

Мы думали, что нам вообще никто не будет отвечать, и вообще не будут доверять, мы еще несовершеннолетние дети. Есть люди с искренним сердцем, которые нам помогли,

– рассказали дети.

На беспилотнике есть надпись – "дрон для 5-й папиной роты".

"Мы передадим и будем надеяться, что этот дрон поможет это нашествие отплатить за отца и сделать наше государство свободным и независимым", – отметили военные.

Раньше мы рассказывали о девочках, которые продавали фигурки и украшения из бисера на Крещатике. Таким образом им удалось собрать более 50 тысяч гривен. Все вырученные деньги они передали на дроны ВСУ.