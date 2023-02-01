Діти зібрали майже усю суму, решту – додав благодійний фонд. Коли безпілотник вдалось придбали, Дарина принесла його у військову частину, де служив її тато.

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Іван Терешко – 42-річний десантник був командиром 5 роти 80 десантно-штурмової бригади. Загинув у травні, неподалік Попасної. Та територія зайнята противником, евакуація загиблих не проводилася. Тож, тіло не вдалося доставити.

Дівчинка вирішила допомогти побратимам батька

Аби пришвидшити перемогу і допомогти побратимам тата, Даринка зі шкільними друзями організувала збір грошей на дрон і люди відгукнулися

Ми думали, що нам взагалі ніхто не буде відповідати і взагалі не будуть довіряти, ми ще неповнолітні діти. Є люди зі щирим серцем, які нам допомогли,

– розповіли діти.

На безпілотнику є напис – "дрон для 5-ої татової роти".

"Ми передамо і будемо сподіватися, що цей дрон допоможе цю навалу відплатити за батька і зробити нашу державу вільною і незалежною", – зазначили військові.

Раніше ми розповідали про дівчаток, які продавали фігурки і прикраси з бісеру на Хрещатику. Таким чином їм вдалось зібрати понад 50 тисяч гривень. Усі виручені гроші вони передали на дрони для ЗСУ.