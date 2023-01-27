Так, Лаура, Євгенія, Анна та Ілона продавали фігурки і прикраси з бісеру на Хрещатику. Дівчаткам вдалось зібрати 53 177 гривень.

До речі Дідусь з Івано-Франківщини, який пережив Другу світову, віддав всі свої заощадження ЗСУ

Гроші передали на "Мавіки"

Ці кошти 27 січня дівчата принесли в штаб Благодійного фонду Сергія Притули. Дітям подякували за допомогу та запропонували стати першими донорами збору на "Мавіки". Дівчата погодилися.

Також нагадали, що збір на 430 дронів триває:

ПриватБанк: https://bit.ly/430-mavics

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q

Поповнення картки у гривні: 5168742063537207

Дівчатка зібрали 50 тисяч на ЗСУ / Фото зі сторінки Фонду Притули

Залужний пожертвував мільйон доларів на ЗСУ

у січні 2023 року Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ мільйон доларів. Він отримав їх у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

У пресслужбі ЗСУ підтвердили, що Залужний спрямував весь спадок на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Це підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.