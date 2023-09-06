Не все журналы действительно значимы в научных кругах. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, отметив, что для некоторых изданий такие публикации сугубо имиджевые.
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Журналы хотят повысить свой имидж
По словам Сергея Жирнова, некоторым научным изданиям могут просто доплачивать за публикации, а есть и такие издания, которые радуются, если им пришлют любой материал. Также на статьях дочери Путина журналы могут зарабатывать себе определенный имидж.
Она никакой не научный деятель, а дочь президента, который через государственный бюджет вытягивает миллионы рублей на псевдонаучные исследования,
– сказал бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ.
Он также добавил, что такая ситуация неприятна, потому что статьи были опубликованы в США и Швейцарии, где есть определенный контроль и общественное мнение.
Сергей Жирнов предположил, почему дочь Путина пишет для зарубежных изданий: смотрите видео
Зачем это дочери Путина
Российские власти постоянно убеждают, что Запад "умирает" и вообще не представляет для них никакого интереса. При этом научные статьи Марии Воронцовой появились именно в западных изданиях. Такую ситуацию Сергей Жирнов назвал "проколом" российской пропаганды.
Мы должны использовать это в своей контрпропаганде, потому что ситуация доказывает, что все они действительно мечтают сотрудничать с Западом и считают, что только публикуясь на Западе, можно стать настоящим ученым. Быть таким только внутри России недостаточно,
– подчеркнул Жирнов.
Что известно о семье Путина
- Свою личную жизнь российский диктатор держит в секрете. С женой Людмилой он разошелся в 2013 году. Она родила ему 2 дочерей Марию и Екатерину. Известно, что старшая дочь Мария Воронцова кандидат медицинских наук, имеет образование эндокринолога.
- Согласно данным российских СМИ, Мария Воронцова возглавляет компанию "Новая медицинская компания" или "Номеко", которая в прошлом году, несмотря на полномасштабную войну, зафиксировала прибыль в размере 855 миллионов рублей. Это рекордный показатель для фирмы, занимающейся проектами, связанными с ядерной медициной.
- Младшая дочь главы Кремля Екатерина Тихонова также живет на широкую ногу. Журналисты писали, с 2016 по 2020 год она встречалась со своим будущим мужем в Германии. Туда ее сопровождала президентская охрана группами по 9 – 12 человек. За деньги россиян дочь Путина использовала не только услуги безопасности, но административные самолеты.