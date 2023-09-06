Не все журналы действительно значимы в научных кругах. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, отметив, что для некоторых изданий такие публикации сугубо имиджевые.

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Журналы хотят повысить свой имидж

По словам Сергея Жирнова, некоторым научным изданиям могут просто доплачивать за публикации, а есть и такие издания, которые радуются, если им пришлют любой материал. Также на статьях дочери Путина журналы могут зарабатывать себе определенный имидж.

Она никакой не научный деятель, а дочь президента, который через государственный бюджет вытягивает миллионы рублей на псевдонаучные исследования,

– сказал бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ.

Он также добавил, что такая ситуация неприятна, потому что статьи были опубликованы в США и Швейцарии, где есть определенный контроль и общественное мнение.

Сергей Жирнов предположил, почему дочь Путина пишет для зарубежных изданий: смотрите видео

Зачем это дочери Путина

Российские власти постоянно убеждают, что Запад "умирает" и вообще не представляет для них никакого интереса. При этом научные статьи Марии Воронцовой появились именно в западных изданиях. Такую ситуацию Сергей Жирнов назвал "проколом" российской пропаганды.

Мы должны использовать это в своей контрпропаганде, потому что ситуация доказывает, что все они действительно мечтают сотрудничать с Западом и считают, что только публикуясь на Западе, можно стать настоящим ученым. Быть таким только внутри России недостаточно,

– подчеркнул Жирнов.

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