Не всі журнали є справді значущими в наукових колах. Таку думку 24 Каналу висловив колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що для деяких видань такі публікації є суто іміджевими.
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Журнали хочуть підвищити свій імідж
За словами Сергія Жирнова, деяким науковим виданням можуть просто доплачувати за публікації, а є й такі видання, які радіють, якщо їм надішлють хоч якийсь матеріал. Також на статтях доньки Путіна журнали можуть заробляти для себе певний імідж.
Вона ніякий не науковий діяч, а дочка президента, який через державний бюджет витягує мільйони рублів на псевдонаукові дослідження,
– сказав колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ.
Він також додав, що така ситуація є неприємною, бо статті були опубліковані в США й Швейцарії, де є певний контроль і громадська думка.
Сергій Жирнов припустив, чому донька Путіна пише для закордонних видань: дивіться відео
Для чого це доньці Путіна
Російська влада постійно переконує, що Захід "вмирає" і взагалі не становить для неї ніякого інтересу. При цьому наукові статті Марії Воронцової з'явилися саме в західних виданнях. Таку ситуацію Сергій Жирнов назвав "проколом" російської пропаганди.
Ми маємо використати це у своїй контрпропаганді, тому що ситуація доводить, що всі вони насправді мріють співпрацювати з Заходом і вважають, що тільки публікуючись на Заході, можна стати справжнім вченим. Бути таким лише всередині Росії є недостатньо,
– підкреслив Жирнов.
Що відомо про сім'ю Путіна
- Своє особисте життя російський диктатор тримає в таємниці. З дружиною Людмилою він розійшовся у 2013 році. Вона народила йому 2 доньок Марію та Катерину. Відомо, що старша донька Марія Воронцова є кандидатом медичних, має освіту ендокринолога.
- Згідно з даними російських ЗМІ, Марія Воронцова очолює компанію "Нова медична компанія" або "Номеко", яка минулого року, попри повномасштабну війну, зафіксувала прибуток у розмірі 855 мільйонів рублів. Це рекордний показник для фірми, яка займається проєктами, пов'язаними з ядерною медициною.
- Молодша донька очільника Кремля Катерина Тихонова також живе на широку ногу. Журналісти розповідали, що з 2016 по 2020 рік вона зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком у Німеччині. Туди її супроводжувала президентська охорона групами по 9 – 12 осіб. За гроші росіян дочка Путіна використовувала не лише послуги безпеки, а й адміністративні літаки.