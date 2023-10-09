Шкиряк обнародовал фото своей дочери в военной форме. Бывший чиновник также выразил поддержку жителям Израиля.
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Дочь Шкиряка – солдат ЦАХАЛ
Зорян Шкиряк рассказал, что его младшая дочь Кристина сейчас служит в Армии обороны Израиля, а то есть –является солдатом ЦАХАЛ. Девушка отбивает вооруженную агрессию террористов ХАМАС.
Дочь Шкиряка служит в Израиле / фото Зоряна Шкиряка
Моя самая дорогая и родная младшая дочь Христя. Сегодня она солдата ЦАХАЛ – Армии Обороны Израиля. Безгранично люблю и скучаю, молюсь и очень горжусь. Неистово поддерживаю всем сердцем и полностью солидарен с мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла – кремлевско-иранской террористической клоаки. Зло будет наказано и уничтожено. Мы вместе, все будет победа,
– отметил экс-чиновник.
Дочь Шкиряка стала солдатом ЦАХАЛ / фото Зоряна Шкиряка
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- 9 октября на израильско-ливанской границе звучали сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в северные регионы Израиля запустили 12 ракет.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал новый приказ в отношении Сектора Газы. Теперь палестинский эксклав окажется в "полной блокаде".
- Также 9 октября в Израиле произошел новый обстрел. Местные жители слышали взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве. Сирены звучали в Иерусалиме, Мевасерете, Ционе, Ришон ле-Ционе. Также писали, что работает "Железный купол".