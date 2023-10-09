Шкиряк обнародовал фото своей дочери в военной форме. Бывший чиновник также выразил поддержку жителям Израиля.

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Дочь Шкиряка – солдат ЦАХАЛ

Зорян Шкиряк рассказал, что его младшая дочь Кристина сейчас служит в Армии обороны Израиля, а то есть –является солдатом ЦАХАЛ. Девушка отбивает вооруженную агрессию террористов ХАМАС.



Дочь Шкиряка служит в Израиле / фото Зоряна Шкиряка

Моя самая дорогая и родная младшая дочь Христя. Сегодня она солдата ЦАХАЛ – Армии Обороны Израиля. Безгранично люблю и скучаю, молюсь и очень горжусь. Неистово поддерживаю всем сердцем и полностью солидарен с мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла – кремлевско-иранской террористической клоаки. Зло будет наказано и уничтожено. Мы вместе, все будет победа,

– отметил экс-чиновник.



Дочь Шкиряка стала солдатом ЦАХАЛ / фото Зоряна Шкиряка

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