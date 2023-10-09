Шкіряк оприлюднив фото своєї доньки у військовій формі. Колишній посадовець також висловив підтримку жителям Ізраїлю.

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Донька Шкіряка – солдат ЦАХАЛ

Зорян Шкіряк розповів, що його молодша донька Христина наразі служить в Армії оборони Ізраїлю, а тобто – є солдатом ЦАХАЛ. Дівчина відбиває збройну агресію терористів ХАМАС.



Донька Шкіряка служить в Ізраїлі / фото Зоряна Шкіряка

Моя найдорожча і найрідніша молодша донечка Христя. Сьогодні вона солдат ЦАХАЛ – Арміі Оборони Ізраїлю. Безмежно люблю і сумую, молюся і дуже пишаюся. Несамовито підтримую усім серцем і цілковито солідарний з мужнім народом Ізраїлю в жорстокій боротьбі проти планетарного зла – кремлівсько-іранської терористичної клоаки. Зло буде покараним і знищеним. Ми разом, все буде перемога,

– зауважив експосадовець.



Донька Шкіряка стала солдатом ЦАХАЛ / фото Зоряна Шкіряка

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