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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дочка прячет письма от папы под подушкой, – жена военнопленного

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1275-й день Сергей Глондар находится в плену у боевиков
1275-й день Сергей Глондар находится в плену у боевиков / 24 канал

Екатерина Глондар – жена военнопленного спецназовца Сергея Глондаря, который 1275 дней мучится в плену у боевиков, рассказала трогательную историю о семейной жизни с мужем до его неволи.

Об этом она рассказала в интервью 24 каналу: В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного.

Познакомились в 2007 году на Ивана Купала, когда прыгали через костер. Уже через 2 года поженились. Выходит, что нашему браку 9 лет. В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна. Старшему ребенку тогда было до двух лет, а сейчас ей пять. Сергей ни разу не был на ее дне рождении. Она прячет письма под подушку и спит с его фотографией,
– сказала Глондар.

Она добавила, что в последний раз слышала голос своего мужа 21 июня 2016-го, а получила письмо 18 июля через волонтеров. Ни звонить, ни писать писем пленникам не разрешено "законодательством" псевдореспублик.

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"Имею один стимул держаться – это мои дети. Должна все сделать, чтобы они увидели своего отца и знали, кто он такой. Дети так похожи на него. Обе как копии, просто только девочки. Младшая имеет характер как у мужа...", – добавляет жена пленника.

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия
Источник: 24 канал
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