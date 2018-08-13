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Донька ховає листи від тата під подушкою, – дружина військовополоненого

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1275-й день Сергій Глондар перебуває в полоні у бойовиків
1275-й день Сергій Глондар перебуває в полоні у бойовиків / 24 канал

Катерина Глондар – дружина військовополоненого спецпризначенця Сергія Глондаря, який 1275 днів мордується в полоні у бойовиків, розповіла про зворушливу історію сімейного життя з чоловіком до його неволі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для 24 каналу: У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого.

Познайомились у 2007 році на Івана Купала, коли стрибали через багаття. Уже через 2 роки одружились. Виходить, що нашому шлюбу 9 років. Того дня, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна. Старшій дитині тоді було до двох років, а зараз їй п'ять. Сергій жодного разу не був на її дні народженні. Вона ховає листи під подушку й спить з його фотокарткою,
 – сказала Глондар. 

Вона додала, що востаннє чула голос свого чоловіка 21 червня 2016-го, а отримала листа 18 липя через волонтерів. Ні телефонувати, ні писати листів бранцям не дозволено  "законодавством" псевдореспублік. 

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"Маю один стимул триматись – це мої діти. Маю все зробити,  аби вони побачили свого батька і знали, хто він такий. Діти такі схожі на нього. Обидві як копії, просто що дівчатка. Менша має характер як у чоловіка..." – додає дружина бранця.

Теги: Новини України заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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