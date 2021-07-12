Бывший глава страны сказал о "захвате государства, но с другой точки зрения". Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 12 июля.

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Я хочу поздравить PAS (партию "Действие и солидарность" – 24 канал) и госпожу Майю Санду с полученным результатом. С сегодняшнего дня им предстоит полная власть – и аппарат президента, и парламент, и правительство, и конституционный суд. Теперь у нас своего рода захваченное государство, но с другой точки зрения,

– отметил пророссийский политик.

Додон не видит ничего удивительного в том, что на выборах победила партия Майи Санду. В то же время добавил, что его Партия социалистов Молдовы переходит в оппозицию.

"Это демократия, когда меняется власть. Мы ничего не видим в этом удивительного, народ захотел перемен", – подытожил он.

Парламентские выборы в Молдове

В Молдове президент Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила досрочные выборы.

Экс-глава страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.

Роспуск и так называемая "чистка" парламента была одним из обещаний Майи Санду перед президентскими выборами.

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