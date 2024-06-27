Молдавский Додон заявил, что не знает, является ли Херсон и ряд других регионов территорией Украины

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не знает, являются ли Херсон, Донбасс и Запорожье территорией Украины. Такой же позиции он придерживается в отношении Крыма.

Относительно ситуации в Украине, то он признал, что у нас идет война. В интервью изданию "Настоящее время" он сказал, что это трагедия для украинского народа. Однако он добавил, что "это трагедия для русского народа, трагедия для нас, для молдаван", пишет 24 Канал.

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Что сказал Додон о ситуации в Украине

Экс-президент Молдовы Игорь Додон ответил на вопрос, кто ввел войска в Украину словами: "Там все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

Молдавский политик также сказал, что Украина и Россия якобы "должны сесть за стол переговоров и договариваться".

В контексте того, что пророссийский политик Додон может снова прийти к власти, журналистка спросила его, чей Крым, чьи Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области Украины.

Я думаю, что по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война, и будет ясно и по Украине, и по России... Кто-то говорит, что эти области – часть России, кто-то говорит, что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине,

– сказал Додон.

Он добавил, что будет поддерживать позицию, которую "стороны примут по результатам переговоров".

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Журналистка сказала, что, по ее мнению, любые попытки мирно договориться закончились после Бучи и спросила политика, видел ли он кадры из города после выхода россиян.

"Видел разные позиции по поводу Бучи", – сказал Додон.

Относительно его оценок этих событий сказал только, мол, "война – это плохо".

Некоторые говорят, что это постановка. Я не сейчас буду говорить, постановка или не постановка. Первое, что я говорю, что это ужасно. Не дай Бог,

– сказал Додон.

Кстати, на вопрос журналистки, получает ли он деньги из России, Додон ответил: "Нет".

Стоит заметить, что в Молдове на 20 октября 2024 года запланированы выборы президента страны. Не исключено, что к власти снова может прийти пророссийский Игорь Додон.

Глава Социалистической партии заявлял Newsmaker, что хочет восстановить стратегическое партнерство Молдовы с Россией. По его словам, мол, этого якобы хотят большинство граждан Молдовы.