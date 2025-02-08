Прокуроры требуют запретить DOGE доступ к записям Минфина, которые содержат конфиденциальные личные данные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АР.

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Как отмечает издание, авторами исков стали генеральные прокуроры страны из числа Демократической партии США. Указывается, что иски направлены в федеральный суд в Нью-Йорке, потому что доступ команды Маска к центральной платежной системе Минфина США "является нарушением федерального закона".

У платежной системы Соединенных Штатов есть базы данных с возмещением всех без исключения налогов, базы по выплатам социального страхования, выплатам ветеранам и многое другое, потому что каждый год "через нее проходят триллионы долларов".

Доступ DOGE к записям казначейства, а также проверка других государственных учреждений вызвали широкое беспокойство среди критиков Трампа – не столько доступом организации к конфиденциальным данным, сколько "ростом власти Маска".

Департамент эффективности правительства был создан для выявления и устранения того, что в окружении Трампа называют "расточительными государственными расходами". Сам глава DOGE не обращает внимание на критику, говоря, что его департамент "экономит налогоплательщикам миллионы долларов".