Прокурори вимагають заборонити DOGE доступ до записів Мінфіну, які містять конфіденційні особисті дані. Про це пише 24 Канал з посиланням на АР.

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Як зазначає видання, авторами позовів стали генеральні прокурори країни з числа Демократичної партії США. Вказується, що позови направлено до федерального суду в Нью-Йорку, бо доступ команди Маска до центральної платіжної системи Мінфіну США "є порушенням федерального закону".

У платіжній системи Сполучених Штатів є бази даних з відшкодуванням всіх без винятку податків, бази по виплатах соціального страхування, виплатах ветеранам і багато іншого, бо щороку "через неї проходять трильйони доларів".

Доступ DOGE до записів казначейства, а також перевірка інших державних установ викликали широке занепокоєння серед критиків Трампа – не стільки доступом організації до конфіденційних даних, скільки "зростанням влади Маска".

Департамент ефективності уряду був створений для виявлення та усунення того, що в оточенні Трампа називають "марнотратними державними витратами". Сам очільник DOGE не звертає увагу на критику, говорячи, що його департамент "економить платникам податків мільйони доларів".