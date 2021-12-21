По информации издания Financial Times, якобы есть страны Альянса, которые смирились с тем, что диалог с Москвой необходимо вести. Они якобы считают, что это поможет убедить Россию отказаться от наращивания войск на украинской границе.

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Пространства для переговоров нет

Как передают слова одного из дипломатов НАТО, проблема в том, что как просто сказать нет, то пространства для переговоров не останется.

В то же время непоколебимыми в своей позиции остаются страны Балтии. Они единогласно отвергают ультиматумы и требования Кремля.

Агрессивная позиция России – только усиление и дальнейшая эскалация ситуации, что является серьезной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Это жизненно важно для нашего региона,
– заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет.

Он также отметил, что все союзники должны тесно сотрудничать и иметь единую информацию о ситуации.

Что известно о так называемом "договоре безопасности"

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