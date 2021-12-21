За інформацією видання Financial Times, нібито є країни Альянсу, які змирились із тим, що діалог з Москвою вести необхідно. Вони начебто вважають, що це допоможе переконати Росію відмовитися від нарощування військ на українському кордоні.

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Простору для переговорів нема

Як передають слова одного із дипломатів НАТО, проблема у тому, що як просто сказати ні, то простору для переговорів не залишиться.

Водночас непохитними у своїй позиції залишають країни Балтії. Вони одноголосно відкидають ультиматуми та вимоги Кремля.

Агресивна позиція Росії – тільки посилення та подальша ескалація ситуації, що є серйозною загрозою не лише для України, а й для усієї Європи. Це життєво важливо для нашого регіону,

– заявив очільник Міноборони Естонії Калле Лаанет.

Він також наголосив, що всі союзники повинні тісно співпрацювати і мати єдину інформацію про ситуацію

Що відомо про так званий "договір безпеки"

Володимир Путін заявляв, що не може вірити Сполученим Штатам у сфері безпеки. Тому, мовляв, йому потрібен юридичний документ.

Водночас МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагала від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Кремль також не заперечував, що може розмістити в Білорусі ядерну зброю. МЗС країни-агресорки навіть назвало умову, за якої нібито підуть на такий крок. Якщо НАТО відмовиться обговорювати так звані гарантії безпеки для Москви, то розглядатимуться всі варіанти, зокрема, і цей.

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