Северная Корея уже поддерживает агрессию России против Украины и вероятно передала Москве почти 5 миллионов снарядов. Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 каналу, что Путин поехал в Пхеньян, чтобы получить еще больше оружия и техники.

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Хочет повысить ставки

Путин, к сожалению, привезет в Россию, то что просил у КНДР.

Не зря, Россия и Северная Корея подписали договор о стратегическом партнерстве, которые, в частности, предусматривает обязательства выделения войск для защиты одной из стран,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас Путин, по словам Жданова, пообещал, что Россия будет воевать на стороне Северной Кореи в случае, если в стране произойдут военные действия.

Также глава Кремля, вероятно, мог просить у Ким Чен Ына предоставить северокорейские войска.

"Для России не существенно, какое будет количество этого войска. Принципиально важен сам заход военных КНДР в Россию. Путину нужно повысить уровень войны с вооруженного конфликта между Россией и Украиной до мирового. Это позволит ему вернуться на мировую арену и диктовать свои условия лидерам ведущих стран", – объяснил Жданов.

Зависит от Китая

Российскому диктатору важно, чтобы все мировые лидеры были вовлечены в эту войну, и без него не решался ни один вопрос. Тогда бы Путин диктовал всему миру свои условия.

России будет достаточно, если на ее территории или временно оккупированных территориях Украины, в расположение российских войск появится только батальон под флагом Северной Кореи,

– отметил он.

Однако принятие решения об отправке военных КНДР в Россию зависит не от Ким Чен Ына, а скорее от главы Китая – Си Цзиньпина.

"Но вряд ли Пекин согласится на этот шаг, ведь он сейчас заинтересован в прекращении огня в Украине, а не в победе одной из сторон. Экономика Китая находится в сложном состоянии. А война в Украине мешает ему развивать экономические отношения. Поэтому Пекин хочет остановить ее", – подчеркнул Олег Жданов.