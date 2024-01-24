Оккупанты поднатужили свою фантазию и "прибавили" к украинско-британскому соглашению пунктов, которых оно на самом деле не предусматривает.
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Что придумали россияне
Враг в российских СМИ распространяет дезинформацию о содержании соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Британией. В тексте этого договора якобы говорится, что "ВСУ – это часть НАТО", а "страны Альянса используют Украину для захвата шести субъектов России".
Интересно, что эти так называемые "российские" субъекты - совсем не российские, а захваченные страной – агрессоркой украинские территории. Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, республике Крым и городе Севастополь.
К тому же возвращение временно оккупированных регионов Украины под контроль Киева – не "захват субъектов России", а их деоккупация.
Что действительно предполагает сделка
В тексте соглашения прописано, что Британия будет оказывать Украине разностороннюю помощь в защите и восстановлении ее территориальной целостности в границах 1991 года. Кроме того, страна будет помогать противодействовать любой военной эскалации или агрессии со стороны России.
В договоре предусмотрено развитие ВСУ и переход их к концепциям НАТО. Впрочем, этот пункт не означает, что украинские военные становятся бойцами Альянса.
Соглашение будет действовать 10 лет до вступления Украины в НАТО. Ее можно продолжать.
Какие еще фейки распространяет кремлевская пропаганда: что известно
- 22 января оккупанты пытались испугать украинцев ложью о поражении Хмельницкой АЭС. Вражеские СМИ писали, что якобы ГСЧС присылает планы эвакуации жителей из-за того, что 1 блок Хмельницкой АЭС поражен авиаударом.
- 23 января Россия совершила массированную атаку на Украину. В частности, удар по Харькову унес жизни 10 человек. оккупанты били по многоэтажкам. Чтобы оправдать свое преступление, они заявили, что это были не жилые дома, а якобы "замаскированные объекты ВСУ".
- Во время массированной атаки на столицу 2 января пропагандисты кричали о якобы поражении бункера, в котором находился заместитель Залужного.