Россияне в очередной раз запустили фейк. В этот раз он касается того, что якобы была объявлена эвакуация из-за поражения врагом Хмельницкой АЭС.

Смотрите также Фейковый мирный трек России: на кого рассчитаны месседжи Путина о переговорах

Украинцам приходят письма

СМИ врага писали, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям присылает ссылку на загрузку электронного плана эвакуации жителей из-за того, что 1 блок Хмельницкой АЭС поражен вражеским авиаударом. Письма с таким текстом приходят на электронные почты украинцев.

В ГСЧС подчеркнули, что не делали эту рассылку. Кроме этого, ссылки, содержащиеся в письме, небезопасны.

Важно! Следите за информационной гигиеной и доверяйте проверенным источникам информации.

Российские фейки: последние новости