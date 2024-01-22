Росіяни вчергове запустили фейк. Цього разу він стосується того, що нібито була оголошена евакуація через ураження ворогом Хмельницької АЕС.

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Українцям приходять листи

ЗМІ ворога писали, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій надсилає посилання на завантаження електронного плану евакуації мешканців через те, що 1 блок Хмельницької АЕС уражено ворожим авіаударом. Листи з таким текстом надходять на електронні пошти українців.

У ДСНС наголосили, що не робили цієї розсилки. Крім цього, посилання, які містяться в листі, небезпечні.

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