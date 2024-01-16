Політолог Ігор Чаленко прокоментував 24 Каналу заяву російського диктатора. За його словами, вона передусім розрахована на Захід з метою зірвати підтримку України.
До теми Придурки, все б давно закінчилося, – Путін про переговори з Україною
"Цей фейковий мирний трек з боку Росії абсолютно нічим не підкріплений і не йде в жодне порівняння з тією колосальною роботою, яку зробив офіційний Київ стосовно імплементації української формули миру", – наголосив Чаленко.
До слова, наприкінці грудня в The Wall Street Jourmal вийшла стаття, що буцімто з вересня 2023 року Путін натякає Заходу на готовність провести переговори з Україною. Як з'ясували аналітики ISW, диктатор лише намагається ввести світ в оману. З одного боку, він хоче зупинити допомогу Україні, а з іншого – виграти час для відновлення агресії.
На кого ще розраховані заяви Путіна про переговори
Путін грає не лише на Захід, а і на внутрішній електорат, підтримку якого прагне зберегти й примножити.
Ми бачимо, що там зростають бажання завершити так звану "СВО",
– зауважив Чаленко.
Так, диктатор готується до чергового переобрання на президентських виборах. Прикметно, що він пояснив своє балотування тим, що "тепер інакше не можна", натякаючи на війну з Україною. Тема так званої "СВО", імовірно, буде центральною в його кампанії.
Переговори Росії з Україною: останні новини
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може почати переговори з Росією, коли почуватиметься сильнішою на полі бою. Тому закликав партнерів далі підтримувати Київ зброєю.
- Раніше керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Китай повинен долучитись до переговорів щодо мирної угоди. Однак він не уточнив, як саме Пекін має посприяти завершенню війни.
- Як відомо, 15 січня в Давосі відбулася зустріч радників із нацбезпеки. Однак учасники не узгодили чіткий план щодо досягнення миру в Україні.