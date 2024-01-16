Политолог Игорь Чаленко прокомментировал 24 Каналу заявление российского диктатора. По его словам, она, прежде всего, рассчитана на Запад с целью сорвать поддержку Украины.

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"Этот фейковый мирный трек со стороны России абсолютно ничем не подкреплен и не идет ни в какое сравнение с той колоссальной работой, которую сделал официальный Киев по имплементации украинской формулы мира", – подчеркнул Чаленко.

Украинская формула мира – инициатива и дипломатическая платформа, предложенные Украиной для достижения справедливого завершения войны, развязанной Россией. Содержит 10 пунктов, среди которых освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск.

К слову, в конце декабря в The Wall Street Jourmal вышла статья, что якобы с сентября 2023 года Путин намекает Западу на готовность провести переговоры с Украиной. Как выяснили аналитики ISW, диктатор только пытается ввести мир в заблуждение. С одной стороны, он хочет остановить помощь Украине, а с другой – выиграть время для возобновления агрессии.

На кого еще рассчитаны заявления Путина о переговорах

Путин играет не только на Запад, но и на внутренний электорат, поддержку которого стремится сохранить и приумножить.

Мы видим, что там растут желания завершить так называемую "СВО",

– заметил Чаленко.

Так, диктатор готовится к очередному переизбранию на президентских выборах. Примечательно, что он объяснил свое баллотирование тем, что "теперь иначе нельзя", намекая на войну с Украиной. Тема так называемой "СВО", вероятно, будет центральной в его кампании.

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