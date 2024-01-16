Путін вийшов з бункера, щоб зробити низку нікому непотрібних заяв. При цьому він традиційно кашляв й хапав ротом повітря.

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Що Путін каже про переговори

Диктатор заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон й переконав Україну не йти на цей крок.

Ну чи не придурки? Якщо б тоді ми пішли на це, вже б 1,5 року все як закінчилося б,

– заявив Путін.

Варто зауважити, що Путін повторив черговий фейк, який бездарно склепала російська пропаганда. До слова, вже навіть Джонсон відреагував на цей вкид Кремля й назвав його "повною нісенітницею".

Путін бреше про переговори у той час, як Росія скоює геноцид українців. Руйнує українську інфраструктуру. Стирає з лиця землі цілі населені пункти.