Путін вийшов з бункера, щоб зробити низку нікому непотрібних заяв. При цьому він традиційно кашляв й хапав ротом повітря.
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Що Путін каже про переговори
Диктатор заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон й переконав Україну не йти на цей крок.
Ну чи не придурки? Якщо б тоді ми пішли на це, вже б 1,5 року все як закінчилося б,
– заявив Путін.
Варто зауважити, що Путін повторив черговий фейк, який бездарно склепала російська пропаганда. До слова, вже навіть Джонсон відреагував на цей вкид Кремля й назвав його "повною нісенітницею".
Путін бреше про переговори у той час, як Росія скоює геноцид українців. Руйнує українську інфраструктуру. Стирає з лиця землі цілі населені пункти.