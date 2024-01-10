Джонсон відреагував на такі цинічні заяви Кремля. За його словами, це "повна нісенітниця" та черговий прояв російської пропаганди.

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Кремль звинувачує Джонсона

Борис Джонсон був одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Як зазначає The Times, у Києві Джонсона вихваляли за його хоробрість і підтримку українського народу.

Втім, повернувшись додому, його критики припустили, що прем’єр-міністр, мабуть, радів можливості відвернути увагу від політичних скандалів, які зрештою призвели до його падіння. Водночас у Росії візит Джонсона в Україну тепер зображують як щось набагато гірше.

На думку пропагандистів, це було втручання, яке зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою. Вона буцімто повинна була гарантувати те, що дострокового припинення найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року не буде.

Нещодавно Москва звинуватила Джонсона у тому, що він наклав вето на угоду, яка, за її словами, призвела б до того, що Росія виведе війська з території України. Але це могло б статися лише за умови відмови Києва від своїх прагнень приєднатися до НАТО та прийняття нейтралітету.

Речниця російського МЗС Марія Захарова наприкінці 2023 року заявила, що Джонсон нібито наказав Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Москвою. За її словами, ексочільник британського уряду заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року та буцімто вимагав продовження бойових дій проти країни-агресорки.

Ексочільник уряду Великої Британії заперечує такі звинувачення

Джонсон запевнив, що під час дискусій із Зеленським після стамбульських переговорів був "стурбований тим, якою може бути будь-яка потенційна угода". Він тоді пообіцяв, що Британія підтримуватиме Україну "на тисячу відсотків".

Я трохи хвилювався на цьому етапі. Я навіть не міг зрозуміти, якою може бути угода, і я думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить жахливою,

– зазначив Джонсон для The Wall Street Journal.

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