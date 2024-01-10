Джонсон отреагировал на подобные цинические заявления Кремля. По его словам, это "полная чушь" и очередное проявление российской пропаганды.

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Кремль обвиняет Джонсона

Борис Джонсон был одним из первых западных лидеров, посетивших Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Как отмечает The Times, в Киеве Джонсона восхваляли за его храбрость и поддержку украинского народа.

Впрочем, вернувшись домой, его критики предположили, что премьер-министр, так сказать, радовался возможности отвлечь внимание от политических скандалов, которые в конце концов привели к его падению. В то же время в России визит Джонсона в Украину теперь изображают как нечто гораздо хуже.

По мнению пропагандистов, это было вмешательство, сорвавшее мирное соглашение между Киевом и Москвой. Она якобы должна была гарантировать, что досрочного прекращения крупнейшего конфликта в Европе с 1945 года не будет.

Недавно Москва обвинила Джонсона в том, что он ветировал соглашение, которое, по ее словам, привело бы к тому, что Россия выведет войска с территории Украины. Но это могло произойти только при условии отказа Киева от своих стремлений присоединиться к НАТО и принятию нейтралитета.

Представитель российского МИД Мария Захарова в конце 2023 года заявила, что Джонсон якобы приказал Зеленскому не соглашаться на какие-либо мирные соглашения с Москвой. По ее словам, Джонсон запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и якобы требовал продолжения боевых действий против страны-агрессорки.

Экс глава правительства Великобритании отрицает такие обвинения

Джонсон заверил, что во время дискуссий с Зеленским после стамбульских переговоров он был "обеспокоен тем, каким может быть любое потенциальное соглашение". Он тогда пообещал, что Британия будет поддерживать Украину "на тысячу процентов".

Я немного переживал на этом этапе. Я даже не мог понять, каким может быть соглашение, и я думал, что любое соглашение с Путиным будет довольно ужасным.

– отметил Джонсон для The Wall Street Journal.

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