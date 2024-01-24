Окупанти піднатужили свою фантазію і "додали" до українсько-британської угоди пунктів, яких вона насправді не передбачає.

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Що вигадали росіяни

Ворог у російських ЗМІ поширює дезінформацію щодо змісту угоди про гарантії безпеки між Україною та Британією. У тексті цього договору нібито йдеться про те, що "ЗСУ – це частина НАТО", а "країни Альянсу використовують Україну для захоплення шести суб'єктів Росії".

Цікаво, що ці так звані "російські" суб'єкти – зовсім не російські, а загарбані країною –агресоркою українські території. Йдеться про Луганську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку області, республіку Крим та місто Севастополь.

До того, ж повернення тимчасово окупованих регіонів України під контроль Києва – не "захоплення субʼєктів Росії", а їх деокупація.

Що направді передбачає угода

У тексті угоди прописано, що Британія надаватиме Україні різнобічну допомогу для захисту та відновлення її територіальної цілісності у кордонах 1991 року. Крім того, країна допомагатиме протидіяти будь-якій військовій ескалації чи агресії з боку Росії.

У договорі передбачений розвиток ЗСУ і перехід їх до концепцій НАТО. Втім, цей пункт зовсім не означає, що українські військові стають бійцями Альянсу.

Угода діятиме 10 років до вступу України до НАТО. Її можна продовжувати.

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