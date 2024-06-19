Нагло обнуляет все ограничения, – ОП о новом договоре Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом военном партнерстве. Михаил Подоляк заявил, что этот документ нагло обнуляет все международные ограничения против КНДР.

Путин впервые за 24 года посетил КНДР для встречи с Ким Чен Ыном. Именно во время этой поездки диктаторы подписали меморандум об углублении сотрудничества.

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КНДР и Россия заключили договор

По словам советника руководителя Офиса президента, договоров между Россией и КНДР является "демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирных жителей других стран".

Это односторонний и наглый обнуляющий удар по всему пакету международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР,

– написал Подоляк.

Он добавил, что инструменты запрета вообще не работают и поэтому правил уже практически нет. Подоляк отметил, что молчание ООН и других организаций, которые должны контролировать выполнение санкций, является чрезвычайно красноречивым.

Это выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что дальше? И что такое глобальный беспредел? И что такое теперь "резолюция ООН"?

– подытожил советник руководителя ОП.

Ранее также стало известно, что Россия получает от КНДР не только баллистические ракеты. Страна-агрессор остро нуждается в обычном вооружении, в частности артиллерийских снарядах.