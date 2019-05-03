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      Договора не было, – Коломойский о национализации "Приватбанка"

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский убежден, что украинская власть нарушила договоренности о национализации "Приватбанка", совладельцем которого он был.

      Об этом он заявил в интервью журналистам программы "Наши Деньги".

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      Отметим, что по делу "Приватбанка" уже приняли сразу три решения в пользу Игоря Коломойского. Отдельно:

      • 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского, дело изучали почти 2 года;
      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц;
      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      В ответ на вопрос о том, почему эти решения суды приняли, когда выяснились результаты президентских рейтингов, Коломойский пояснил, что соответствующие судебные процессы продолжаются еще с 2017 года.

      Во время интервью журналист программы "Наши деньги" вспомнил олигарху о письме премьер-министру Владимиру Гройсману. В нем он и совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов просили о национализации учреждения и обещали содействовать ей. Государство же должно было покрыть долги банка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

      Не так было. Если был бы договор, мы бы его выполняли. Мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше содержать,
      – отметил Коломойский.

      Он также отметил, что это письмо не предусматривало агрессивного пиара против бывших владельцев банка. И объяснил, что имеет в виду объявленные итоги аудита, согласно которым 97% кредитов банк выдал связанным лицам. По словам Коломойского – это было откровенной ложью и нарушением договоренностей.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.
      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

      Смотрите полное интервью с Игорем Коломойским в программе "Наши деньги":

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Владимир Гройсман
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