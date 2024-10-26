Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что договоренности с Россией выходят на новый уровень. Курская операция сыграла свою роль в пополнении запасов пленных для того, чтобы России захотелось осуществлять обмены. К этому также может присоединиться элемент договоренности по энергетике.

К теме Может ли Россия и Украина договориться об отказе от ударов по энергетике

В ответ на атаки по энергетической инфраструктуре

Владимир Зеленский уже упоминал о возможных договоренностях о прекращении атак по энергетике. Олег Саакян подчеркнул, что российская сторона не отвергла это предложение. Это указывает на то, что Владимир Путин также рассматривает такую возможность.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что удары по российским энергетическим объектам – это законное и необходимое средство, чтобы Россия осознала последствия войны, ведь силовое принуждение – единственное, что агрессор понимает. Он отметил, что масштабные атаки, которые будут затрагивать экономические и стратегические объекты России, могут заставить ее рассмотреть компромиссы и прекратить агрессию.

Стоит напомнить, что в одной из арабских стран происходили переговоры по энергетике, которые Россия приостановила, но не вышла из них. Там говорилось о возможном моратории на удары по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Мы достигли возможности говорить о том, что Украина может "положить" энергетику и отопление в России. Этой зимой формула звучит довольно просто – "Украина не собирается мерзнуть сама",

– сказал политолог.

Он отметил, что военные мощности Украины значительно улучшились, поэтому на удары страны-агрессора по украинской энергетической инфраструктуре наше государство сможет давать ответ.

"Или будут мерзнуть и Украина, и Россия, или может не мерзнуть никто, если Путин согласится установить мораторий на такие удары в обе стороны", – добавил Олег Саакян.