Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що домовленості із Росією виходять на новий рівень. Курська операція відіграла свою роль у поповненні запасів полонених для того, аби Росії захотілось здійснювати обміни. До цього також може доєднатись елемент домовленості щодо енергетики.

До теми Чи може Росія та Україна домовитись про відмову від ударів по енергетиці

У відповідь на атаки по енергетичній інфраструктурі

Володимир Зеленський уже згадував про ймовірні домовленості щодо припинення атак по енергетиці. Олег Саакян підкреслив, що російська сторона не відкинула цю пропозицію. Це вказує на те, що Владімір Путін також розглядає таку можливість.

Зверніть увагу! Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що удари по російських енергетичних об'єктах – це законний і необхідний засіб, щоб Росія усвідомила наслідки війни, адже силовий примус – єдине, що агресор розуміє. Він наголосив, що масштабні атаки, які зачіпатимуть економічні та стратегічні об'єкти Росії, можуть змусити її розглянути компроміси й припинити агресію.

Варто нагадати, що в одній з арабських країн відбувались переговори щодо енергетики, які Росія призупинила, але не вийшла з них. Там мовилось про можливий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Ми досягли змоги говорити про те, що Україна може "покласти" енергетику й опалення у Росії. Цієї зими формула звучить досить просто – "Україна не збирається мерзнути сама",

– сказав політолог.

Він зауважив, що військові потужності України значно покращились, тому на удари країни-агресорки по українській енергетичній інфраструктурі наша держава зможе давати відповідь.

"Або будуть мерзнути й Україна, і Росія, або може не мерзнути ніхто, якщо Путін погодиться встановити мораторій на такі удари в обидва боки", – додав Олег Саакян.