Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росії треба дати можливість усвідомити, що таке війна. Удари по енергетичній інфраструктурі дозволяють це зробити.

Дивіться також Росіяни реагують лише на це: як Україна знайшла найболючішу точку Росії

Чи можуть атаки зупинити Росію

Війна має дедалі більше переходити на територію агресора. Це єдиний шлях. Однак треба правильно розставити акценти й розуміти, що все відбувається у межах міжнародного права.

Всі дії Росії незаконні, бо це акт агресії. Дії України – законні, адже ми ведемо оборонну війну. Тому знищення інфраструктури ворога є абсолютно законним. Це паритетна відповідь,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Важливим є масштабування таких відповідей. Мовиться про дозволи на удари західною далекобійною зброєю. Це дозволить гарантувати системність. А тільки системне знищення російської енергетики занурить країну-агресорку у відчуття війни.

Зараз Курська операція показала, що росіяни шоковані тим, що сталося. Однак події на Курщині не надто цікавлять жителів інших областей Росії. Але коли вони зазнають масштабних, системних ударів, то усвідомлять, що таке війна і яку ціну за неї треба платити.

Чому удари треба масштабувати

"Росіяни не розуміють нічого іншого, окрім силового примусу. Якщо вони знатимуть, що Україна має достатньо інструментів, щоб обнулити всю їхню енергоструктуру, тоді казатимуть, що готові не бити по енергетиці України", – додав Подоляк.

Країна-агресорка має розуміти, що зазнає більше збитків, ніж Україна. Мовиться про військові збитки. Вони будуть тоді, коли ми отримаємо інструменти для ударів на будь-яку дальність. Ці удари будуть ефективними.

Далі є інструменти економічного примусу. Якщо певні об'єкти будуть знищені, росіяни втратять можливість заробляти кошти. Тож будь-які удари змушуватимуть Росію усвідомити, що треба погоджуватися на певні домовленості, або виходу не залишиться.

"Удари у відповідь однозначно будуть. І вони стануть ще більш відчутними, ніж те, що робить Росія", – наголосив радник голови ОПУ.