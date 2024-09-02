Експерти стверджують, що українські війська у Курській області вели штурм поблизу Коренево. Також рух відбувався і поблизу Суджі.

Цікаво У ЗСУ детально розповіли про перші години операції на Курщині

В ISW розповіли, де відбувався наступ ЗСУ у Курській області

За даними аналітиків, ведення штурмів ЗСУ було на схід від Кореневого біля Матвіївки, на північний схід від Коренева біля Олександрівки, на північний захід від Суджі біля Малої Локні та Погребків, на північ від Суджі біля Камишівки, а також на північний схід від Суджі біля Нижньої Парової, Бахтинки та Нечаєва.

Українські сили незначно просунулися на захід від Погребків, а геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що українські сили нещодавно діяли в межах Погребків,

– мовиться в аналізі.

Водночас в ISW стверджують, що російські сили не змогли закріпитися в Борках, що на південний схід від Суджі, але продовжують атакувати українські позиції в цьому населеному пункті.

Окрім того, аналітики пишуть, що російські сили могли відтіснити українські війська від Коренева, а також зачистити Комарівку і контратакувати біля.



Операція ЗСУ в Курській області, станом на 1 вересня / Карта ISW

За даними ISW, підрозділи чеченського спецзагону, відомого як Ахмат "Варвар", наразі активно діють в районі Черкаського Поріччя, розташованого на північ від Суджі. Крім того, повідомляється, що російські військові сили, включаючи 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, 155 бригаду морської піхоти Східного військового округу, 56-й повітряно-десантний полк 7-ї повітряно-десантної дивізії та чеченську групу спецпризначення "Ахмат Аїда", також діють у Курській області.