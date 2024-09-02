Єдине, що змусило росіян вийти на вулиці – удари по об'єктах електроенергії. Це відбувалося і раніше, але продовжується до сьогодні. Політолог Валерій Димов у розмові з 24 Каналом пояснив, чи можуть атаки на енергетичну інфраструктуру Росії змусити росіян до рішучіших дій.

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Росіяни чекатимуть до останнього

У перший день осені відбулася одна з наймасштабніших дронових атак на 15 регіонів Росії. Російські пропагандисти стверджують, що через це виникли проблеми з електропостачанням в окремих районах південних регіонів Росії.

Росіяни навіть виходили на стихійні мітинги з гаслом "дайте свєт".

Пазл уже складається. Путін, лякаючи весь світ, казав, що кордони Росії "ніде не закінчуються". Але цю гру можна грати удвох. Кордони не закінчуються, і ми уже в Курщині. Кордони не закінчуються, і наші дрони уже долітають до Москви. Каширська ГРЕС та Курахівська ДРЕС (були уражені – 24 Канал). Тобто ми показали, що маємо відповідь на енергетичний шантаж та тероризм Росії,

– наголосив Валерій Димов.

Україна розширює можливості ВПК, створює нові дрони та ракети для того, аби надалі атакувати об'єкти у Росії, які працюють на російську армію. Так, під час атаки 1 вересня вдалося уразити й Московський НПЗ, який дає половину всього бензину, що використовує Москва.

Фактично росіяни нарешті почали відчувати, що таке війна не з телевізора. Однак попри це, в Росії немає людини, яка могла б очолити протести.

"Поки що вони не виходитимуть на вулиці. У Росії немає суспільства, немає того, хто міг би виводити людей, та й тих, хто міг би вийти сам. За поодинокі пікети люди отримують величезні терміни ув'язнення. Зараз ніхто не буде виходити, але ось коли припече... Коли вони бачитимуть поразки на полі бою, коли вони відчуватимуть довготривалість наслідків, то "можем павтаріть" – повернеться до них іншим боком", – підкреслив політолог.

Можливості України збільшуються. Як власними силами, так і за підтримки партнерів. Тож Росія і надалі відчуватиме наслідки своїх рішень, а це може обернутися масштабними проблемами для кремлівського режиму.