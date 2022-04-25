Договоренностей нет, – Верещук опровергла существование "коридора" для эвакуации с "Азовстали"

Вице-премьер Ирина Верещук опровергла заявления россиян о существовании коридора для гражданских украинцев с "Азовстали". Она заявила, что утверждение оккупантов о существовании коридора не соответствует действительности.

Верещук отметила, что заявлениям россиян о гумкоридорах для гражданских можно было бы верить, если бы они не срывали эвакуацию мариупольцев в предыдущие дни.

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Вице-премьер добавила, что договоренности обеих сторон не состоялись, что делает невозможной эвакуацию гражданских.

Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах с Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет,

– заявила Верещук.

Она добавила, что Украина обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой стать гарантом и инициатором эвакуации мирного населения с "Азовстали",

Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями,

– подытожила Верещук.

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