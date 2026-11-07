Зеленский назвал потенциальное соглашение Трампа "небезопасным" для Европы

Президент Украины предупредил об опасности проекта новой системы безопасности для Европы, предлагаемого Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул недопустимость попыток Москвы расколоть континент.

Он сравнил такие договоренности с Ялтинскими. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.

Что сказал президент Украины?

Глава государства рассказал, что пока не владеет всеми деталями проекта новой европейской системы безопасности от президента США Дональда Трампа. По его словам, любые попытки создать новую архитектуру безопасности без решения вопроса о прекращении войны представляют прямую угрозу для европейского континента.

Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России о том, что она готова делать что-то. Думаю, именно поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну – я имею в виду Россию, – а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, – это опасно, – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что подобное развитие событий в настоящее время представляет даже большую угрозу для европейских стран, чем непосредственно для Украины. Президент объяснил свою позицию тем, что Украина не является членом Европейского Союза или НАТО. Политик выразил предостережение в адрес всего континента.

Поэтому я не говорю от имени НАТО и ЕС, но это опасно для всех нас. Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы произошла "Ялта-2". Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас,

– заявил украинский лидер.

По мнению главы государства, нерушимость границ остается главным условием сохранения демократического строя в регионе. Он отметил, что любой свободной и демократической стране необходимо уважение к ее суверенитету и территориальной целостности.

Обратите внимание! Ялтинская конференция состоялась 4–11 февраля 1945 года с участием президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и главы СССР Иосифа Сталина. Результатом Ялтинской, а также последующей, Потсдамской, конференций стало разделение Европы на две сферы влияния, которое просуществовало более 40 лет до распада Советского Союза.



Сталин пренебрег предыдущими договоренностями, в результате чего Центральная и Восточная Европа оказались в зависимости от Москвы. В ряде государств были установлены марионеточные коммунистические правительства.

Напомним, в четверг, 5 ноября, глава государства рассказал, какую номенклатуру вооружений что Киев ожидает от Вашингтона. Помимо систем ПВО Patriot и ракет для них Зеленский также упомянул об истребителях F-16 и запасе снарядов.