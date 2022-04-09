Договорились о финансовой и военной помощи, – Джонсон о встрече с Зеленским
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Президент Владимир Зеленский 9 апреля принял в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Стороны обсудили финансовую и военную поддержку Украины.
Джонсон представил новый пакет помощи
Глава британского правительства рассказал о результатах встречи в своем твиттере. Джонсон представил Зеленскому новый пакет военной и финансовой помощи Украине.
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По словам Джонсона, таким образом Великобритания подтверждает поддержку Украины в варварской войне, которую развязала Россия.
Сегодня я встретил своего друга президента Владимира Зеленского в Киеве как знак нашей непреклонной поддержки народу Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России,
– говорится в сообщении Джонсона.
Заметим, что в течение двух дней Владимир Зеленский успел принять:
- канцлера Австрии Карла Негаммера;
- премьера Словакии Эдуарда Гегера;
- главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
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