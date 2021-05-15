Виктору Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Об этом было договорено еще задолго до решения суда.

Такую информацию сообщил в интервью в программе "Перекрестный допрос" экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он отметил, что говорил с "людьми из системы" еще до объявления решения судом.

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"Они мне сказали, что будет домашний арест. Это было примерно в 14:30. Это означает, что власть уже на тот момент просто договорилась с судьей", – сказал Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, все знали, каким будет решение, но показывали большой театр и постановку.

Прокуроры пытались объяснять, какая проблема в том, что совершил Медведчук. В то же время защита Медведчука трагично "закатывала глаза", делала трагическое выражение лица,

– отметил Рябошапка.

"Судья тоже пытался делать вид, что он вершит правосудия, но все уже было договорено и просто таким образом выполнено", – подытожил экс-генпрокурор.

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