Все было договорено заранее, – Рябошапка о домашнем аресте Медведчука и "театре" в суде
Виктору Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Об этом было договорено еще задолго до решения суда.
Источник:24 канал
Такую информацию сообщил в интервью в программе "Перекрестный допрос" экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он отметил, что говорил с "людьми из системы" еще до объявления решения судом.
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"Они мне сказали, что будет домашний арест. Это было примерно в 14:30. Это означает, что власть уже на тот момент просто договорилась с судьей", – сказал Рябошапка.
По словам экс-генпрокурора, все знали, каким будет решение, но показывали большой театр и постановку.
Прокуроры пытались объяснять, какая проблема в том, что совершил Медведчук. В то же время защита Медведчука трагично "закатывала глаза", делала трагическое выражение лица,
– отметил Рябошапка.
"Судья тоже пытался делать вид, что он вершит правосудия, но все уже было договорено и просто таким образом выполнено", – подытожил экс-генпрокурор.
Дело Медведчука: что известно
- Кума Путина Владимира Медведчука подозревают в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Накануне в его доме провели обыски.
- Печерский суд Киеве 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения – домашний арест до 9 июля. Также на него надели электронный браслет.
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