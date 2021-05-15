Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це було домовлено ще задовго до рішення суду.

Таку інформацію повідомив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Він зауважив, що говорив з "людьми з системи" ще до оголошення рішення судом.

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"Вони мені сказали, що буде домашній арешт. Це було приблизно о 14:30. Це означає, що влада вже на той момент просто домовилася із суддею", – сказав Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, усі знали, яким буде рішення, але показували великий театр та постановку.

Прокурори намагалися пояснювати, яка ж проблема в тому, що вчинив Медведчук. Водночас захист Медведчука трагічно "закочував очі", робив трагічний вираз обличчя,

– наголосив Рябошапка.

"Суддя теж намагався вдавати, що він чинить правосуддя, але все вже було домовлено і просто у такий спосіб виконано", – підсумував ексгенпрокурор.

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