"Договориться без пауз": чего Россия ждет от переговоров с США в Женеве

В Кремле заявили, что не ожидают оптимистичных переговоров с США в Женеве, которые должны состояться 9 – 10 января. Во время встречи стороны должны обсудить так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия.

В то же время такие ожидания относительно переговоров для России являются реалистичными. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

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Россия хочет обсудить все динамично

По словам чиновника Кремля, сигналы из Вашингтона и Брюсселя в последние дни якобы свидетельствуют о том, что прогресса не будет.

Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО все это затормозить, загрузить в бесконечные обсуждения одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ,

– сказал Рябков.

События в Казахстане обсуждать не планируют

Москва наивно не планирует обсуждать события в Казахстане. Мол, нечего обсуждать с американцами, "это их не касается".

Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть "руку Москвы" предсказуемы, они пусты, и смысла ни для каких обсуждений здесь нет,

– заявил Рябков.

Он также нагло отметил, что Москва настаивала на том, что в события в Казахстане якобы вмешивались извне. По его словам, именно из зарубежных центров координировали так называемых "террористов" и "криминалитет" в стране, которые якобы негативно повлияли на общественный порядок казахов. При этом Рябков назвал Казахстан братской для России страной.

Последние новости из Казахстана

Массовые протесты в Казахстане, которые начались 3 января, не утихают. Количество задержанных в стране скоро превысит 6 000. В столице силовики начали поквартирный обход, чтобы "выявлять нарушителей".

По предварительным подсчетам, сумма ущерба от протестов в Казахстане выросла до 212 миллионов долларов. Такие данные опубликовали в Национальной палате предпринимателей.

Авиакомпании частично возобновили рейсы из Казахстана. В Air Astana сообщили, что уже выполняют полеты в Москву, Дубай, Франкфурт и Атырау. Вместо этого FlyArystan летает в Шымкент, Кизилорду и Кутаиси.

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