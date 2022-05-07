"Дохлая курица" и "кампот-буфет": какой "референдум" может провести Путин на Херсонщине

Сейчас много говорят о том, что Москва может организовать "референдум" на временно оккупированной территории Херсонской области, несмотря на отсутствие поддержки у населения. О том может ли это произойти – читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Скажу очень такую циничную вещь – а им все это и не нужно сейчас. Для реализации своих замыслов России люди не нужны. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Достаточно будет создать необходимую картинку.

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Гипотетически это будет выглядеть следующим образом:

Поставят в нескольких школах урны для голосования, триколоры с изображением "мертвой курицы".

Пригонят туда для картинки несколько десятков человек, которым дадут по классической советской схеме "кампот-буфет". Потом эти люди будут благодарить товарища Путина за то, что нас освободил.

Однако у нас есть один ресурс, который может эти планы сломать. И это – Вооруженные Силы Украины. Если у нас будут какие-то военные успехи в ближайшее время, то им придется этот "референдум" проводить где-то там у себя на территориях.

В Херсонской области восстали против солдат Путина / Фото Getty Images

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Почему оккупанты откладывают "референдум"

Знаете, что бы я сейчас сделал? На месте Китая провел бы референдум о присоединении российских территорий, граничащих с Поднебесной. И вообще, в России полно территорий, которые просятся быть обособленными.

Не могут подавить сопротивление, они вынуждены постоянно переносить дату плебисцита.

Все это возможно благодаря сочетанию ненасильственных методов украинской борьбы с партизанским движением против россиян. Последние в попытке выявить центр сопротивления каждый раз терпят неудачу, ведь думают, что он там один. Поэтому спрашивают каждый раз, когда ловят херсонцев, кто здесь главный? В то время как главного просто не существует. Очагов сопротивления очень много и они распылены.

С учетом невозможности проведения "референдума" как такового, в Кремле решили сосредоточиться на создании картинки. По последним данным, иллюзия "волеизъявления" запланирована на 15 мая… И вообще, по моей информации, враг готовится бежать из Херсона. Потому-то там сейчас проходит грабеж всего, что только можно.

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