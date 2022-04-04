Доходила некоторая информация, но масштабов мы не знали, – Ермак о событиях в Киевской области

Зверства россиян под Киевом просто шокировали весь мир. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что некоторая информация об этом была известна нашей стороне.

Ермак назвал такие зверства фактически геноцидом. Они происходили в 50 километрах от центра Киева.

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Мы получали некоторую информацию, что там происходят ужасные вещи. Но, безусловно, то, что мы видим за последние дни, то масштабов этого не представляли,

– говорит Ермак.

Лично он туда пока не ездил, но собирается.

"Мы можем сравнивать это со Сребреницей, но в контексте все по-другому. Одно ядерное государство напало на неядерное государство. Это война России против Украины", – говорит он.

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