Доходы от продажи нефти и газа России в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине, – Данилюк

В условиях невозможности полного отказа от российского газа и нефти в Европе, доходы от их продажи должны быть в принудительном порядке использованы на закупку гуманитарной помощи Украине. Для этого должен быть создан специальный расчетный счет под наблюдением ООН.

Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которые ведет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО Александр Данилюк.

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Очевидно, те санкции, которые уже были применены не способны остановить Россию. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводородные и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, поэтому оптимальный инструмент – это ограничить возможности использовать доходы от их продажи,

– заявил он.

"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который сможет быть использован исключительно в гуманитарных целях – закупка продуктов питания, медикаментов и тому подобное. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения любых других расчетов", – подытожил Александр Данилюк.

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